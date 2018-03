Coritiba vence Flamengo de virada O Coritiba conseguiu abrir vantagem sobre o Flamengo, ao vencê-lo nesta quarta-feira à noite, por 3 a 2, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com esse resultado, o Coritiba joga por um empate na próxima semana, no Estádio do Maracanã, para garantir-se na semifinal da Copa do Brasil. O time paranaense esteve duas vezes atrás no marcador, conseguindo a vitória somente aos 45 minutos do segundo tempo. Com toques rápidos na bola, o Flamengo envolveu o meio-de-campo do Coritiba no início do jogo. Mais objetivo nas jogadas de ataque e chutando de longe, para se beneficiar do campo molhado, o time carioca chegou ao primeiro gol aos 6 minutos. Beto recebeu a bola de Reinaldo e chutou com força de fora da área, o goleiro rebateu e Rocha colocou para dentro do gol. O Coritiba chegou com perigo ao ataque somente aos 15 minutos, com uma cabeçada de Mabília, para uma boa defesa de Júlio César. A partir daí, o time paranaense equilibrou o meio-de-campo e criou outras oportunidades de gol, exigindo bastante do goleiro. Mas foi só aos 33 minutos que Evair venceu Júlio César com uma boa cabeçada. Entrando com rapidez entre os zagueiros, Rocha novamente colocou o Flamengo à frente aos 40 minutos. O Flamengo voltou com menos velocidade no segundo tempo, esperando o Coritiba em seu campo. Mas o time da casa não conseguia organizar as jogadas, tocando a bola em demasia, com pouca objetividade. Aos 13 minutos, na primeira boa troca de passes, a bola foi jogada para dentro da área, onde Mabília estava para empatar a partida. O Coritiba continuou forçando e conseguiu a vitória aos 45 minutos, por meio de Messias.