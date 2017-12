Coritiba vence Fortaleza em 45 minutos A torcida do Coritiba viu o time jogar bem apenas 45 minutos, no jogo desta quinta-feira à noite contra o Fortaleza, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Mas foi o suficiente para conseguir vencer por 2 a 0 e receber os aplausos no final da partida. A vitória levou o time à 11.ª colocação, com 32 pontos, enquanto o Fortaleza é o 14.º, com 30 pontos. Parecia que seria mais uma daquelas péssimas apresentações que o Coritiba tem feito em casa. E o primeiro tempo não deu qualquer sinal de que pudesse ser diferente. Apesar de um domínio no meio de campo, o Coritiba repetia os erros já conhecidos da torcida. Sem tranqüilidade, os atacantes esbarravam na boa marcação adversária. O nervosismo era o que o Fortaleza esperava para equilibrar as ações e igualar-se nas jogadas ofensivas. A conversa nos vestiários foi mais benéfica para o Coritiba. Os jogadores voltaram mais espertos e, logo aos 3 minutos, Marquinhos fez a torcida vibrar com o primeiro gol. Se foi bom para o Coritiba, o gol também melhorou o espetáculo. O Fortaleza partiu para cima buscando o empate, mas Fumagalli não estava com a pontaria afiada. Na disputa aberta prevaleceu o Coritiba, que chegou ao segundo gol aos 38 minutos, por meio de Alcimar.