Coritiba vence Francisco Beltrão por 3 a 1 O Coritiba se recuperou da derrota na Taça Libertadores e venceu o Francisco Beltrão por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O resultado praticamente garante a equipe na segunda fase do campeonato. O Francisco Beltrão começou o jogo vencendo com gol de Vilmar aos 28 minutos. Aos 33, o estreante Tuta empatou para o Coritiba e no segundo tempo Reginaldo Nascimento, aos nove, e Capixaba aos 22 viraram para o time alviverde. O Coritiba jogou muito mal o primeiro tempo e deu espaços para o Beltrão tocar a bola. O gol de Vilmar aos 28 minutos apontava uma má jornada do Coritiba, mas Tuta, que estreava na equipe, empatou cinco depois em um bonito gol. Ele recebeu um lançamento de Igor, deu um chapéu em Alexandre na pequena área e chutou sem defesa para Cássio. No segundo tempo a equipe voltou melhor e aos nove minutos Reginaldo Nascimento completou um escanteio e marcou de cabeça. Com a virada o time ficou mais confiante e aos 22 Capixaba marcou o terceiro gol. A partir daí a única preocupação foi esperar o final da partida, que caiu tecnicamente até o fim. Para o técnico Antônio Lopes, o resultado poderia ser mais elástico. "Tivemos chances de marcar mais gols, mas o time teve bom comportamento no segundo tempo e mereceu vencer."