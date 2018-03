Coritiba vence Goiás e se classifica O Coritiba garantiu a última vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Goiás por 4 a 3, nesta quinta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, depois de ter ficado três vezes atrás no placar. Na próxima fase, o time paranaense enfrenta o Flamengo. O estreante Evair, que entrou no segundo tempo, não marcou nenhum gol mas foi o maior responsável pela virada coritibana. No primeiro confronto, em Goiânia, o houve empate de 1 a 1. O técnico do Coritiba, Ivo Wortmann, surpreendeu com a escalação do time. Ao invés de apostar na defesa, já que o empate por 0 a 0 lhe era favorável, ele preferiu colocar o atacante Juliano no lugar do volante Ataliba, deixando o time mais ofensivo. O Goiás soube aproveitar-se da fragilidade da defesa adversária e, aos 7 minutos, Fernandão não teve dificuldades para marcar o primeiro gol da partida. Com a vantagem, o Goiás resolveu diminuir o ímpeto, preferindo tocar a bola no meio-de-campo e arriscando pouco no ataque. O Coritiba foi para cima e, aos 33 minutos, Messias acertou um chute forte empatando o jogo. Com o grande apoio da torcida, o time da casa continuou forçando o ataque. Mas, num contra-ataque, aos 41, Danilo recolocou o Goiás na frente. No segundo tempo, Ivo Wortmann promoveu a estréia do veterano Evair e recompôs o time com três zagueiros, retirando o lateral Alemão para a entrada de Danilo. Evair passou a organizar os ataques do Coritiba e, aos 11 minutos, depois de fazer boa jogada, ele deixou Juliano na frente do goleiro. O atacante empatou novamente a partida. Quatro minutos depois, Dill aproveitou um rebote do goleiro Marcelo Cruz e marcou o terceiro gol do Goiás. O jogo ficou mais aberto, com lances perigosos dos dois lados. Aos 21 minutos, após nova jogada de Evair, Fabinho empatou a partida. Na pressão, o Coritiba chegou ao gol da vitória aos 25 minutos, com Danilo. A equipe goiana ainda tentou reagir, mas os paranaenses souberam segurar o resultado e a classificação.