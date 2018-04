Coritiba vence Inter de virada O Coritiba venceu hoje o Internacional por 3 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada da Copa Sul-Minas. A equipe gaúcha saiu na frente com um gol de Fernando Baiano, mas permitiu a virada do alviverde. Evair, Márcio (contra) e Liedson marcaram para o time da casa, que agora lidera o torneio ao lado de Grêmio e Cruzeiro com seis pontos. O Coritiba começou a partida pressionando o Inter com jogadas pelas laterais, mas em um contra-ataque, Fernando Baiano partiu para cima da defesa e, de dentro da grande área, chutou sem chances para o goleiro Fernando. Ainda no primeiro tempo, o Inter perdeu Alexandre, expulso após dar uma cotovelada no atacante Liedson. Mesmo com um jogador a mais, o Coritiba não soube criar chances de gols no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Joel Santana colocou o atacante iugoslavo Andjel no lugar do meia Williams. Com mais mobilidade, o time começou a levar perigo ao gol de Renato. Em uma jogada de Andjel, ele foi derrubado pelo zagueiro Chris e o árbitro marcou pênalti. Evair cobrou e empatou aos 17 minutos. Aos 32 minutos, em uma arrancada pela direita, o lateral Reginaldo Araújo cruzou, a bola bateu em Márcio e enganou Renato. Três minutos depois, foi a vez de Liedson marcar de cabeça, após um cruzamento de Badé pela ala esquerda. Nos últimos dez minutos o técnico Joel Santana pediu para seu time segurar a vantagem e o Coritiba conseguiu sua terceira vitória em três jogos disputados na temporada. Malutrom 3 x 2 Tubarão - No outro jogo da Copa Sul-Minas, disputado em Curitiba, o lanterna Malutrom perdeu de virada por 3 a 2 para o Tubarão. Tcheco e Calmon marcaram para o Malutrom, enquanto Sairo, Eduardo e Fabinho viraram para o time catarinense.