Coritiba vence, mas está eliminado O Coritiba é o primeiro time brasileiro a dar adeus à Taça Libertadores da América. O time conseguiu derrotar o Sporting Cristal, nesta terça-feira à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, mas a vitória por 2 a 0 foi insuficiente para mantê-lo na competição. Com este resultado, o Coritiba soma 8 pontos e termina na terceira colocação no Grupo 9. O Sporting conseguiu o primeiro lugar, com 10 pontos, vencendo o Rosário Central, da Argentina, no saldo de gols. O time argentino venceu o Olimpia por 2 a 1. O Coritiba iniciou bem a partida, com bom toque de bola, mas no primeiro tempo faltou o fundamental para um jogo de futebol. Os atacantes não conseguiam finalizar com precisão. O lateral Lira, que entrou no meio-de-campo, em razão de Igor não ter se recuperado de uma contusão, era quem puxava as jogadas ofensivas. Aos 15 minutos, foi ele quem teve a primeira oportunidade de marcar, mas a bola passou por cima do travessão. Era visível que o Sporting entrou em campo para garantir o empate, que lhe daria o primeiro lugar. Com apenas um jogador no ataque, o restante postava-se do meio-de-campo para trás e partia em contra-ataques, facilitados pelo Coritiba que insistia em cruzar bolas na área adversária. Em dois contra-ataques, o goleiro Fernando falhou e quase deu a vantagem para o time peruano. Mas redimiu-se aos 46 minutos do primeiro tempo numa grande defesa em chute forte de Soto. O Coritiba voltou para o segundo tempo com o atacante André Nunes no lugar de Lira. Mas os jogadores demonstravam muito nervosismo, talvez em razão de terem sido informados sobre o empate por 1 a 1 entre Rosário Central e Olímpia, o que daria a classificação ao Coritiba caso vencesse por diferença de três gols. A pressa atrapalhava as jogadas. Mas aos 26 minutos, quando o juiz marcou pênalti de Moisela, que foi expulso, Aristizábal não perdeu a oportunidade. Com um a menos, o poder defensivo do Sporting não resistiu e Luiz Mário, quatro minutos depois, ampliou o placar. A torcida se animou e passou a empurrar o time. Até que chegou a informação de que, na Argentina, o Rosário marcava o segundo gol sobre o Olimpia e tirava definitivamente o Coritiba do torneio sul-americano.