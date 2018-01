Coritiba vence o Cascavel por 3 a 1 e disputa semifinais O Coritiba confirmou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense neste domingo, ao vencer o Cascavel por 3 a 1 no estádio Couto Pereira, em Curitiba, na estréia do atacante colombiano Muñoz. Com a vitória, o time ocupa a segunda colocação do grupo A, com 11 pontos e vai disputar a liderança do grupo com o Paraná (13 pontos) no clássico do meio de semana, pela última rodada desta fase. O Cascavel se manteve na lanterna com nenhum ponto e o Galo Adap, com quatro, está em terceiro. Pelo grupo B, Cianorte e Paranavaí empataram por 1 a 1 e continuam na briga pela classificação. A outra partida da rodada, entre Rio Branco e Atlético, em Paranaguá, será disputada à noite. Os gols do Coritiba foram marcados por Anderson Gomes, de pênalti, aos 22 minutos e Ozéia, aos 31 minutos do primeiro tempo. O Cascavel descontou com João Renato, aos seis e Douglão fechou o placar aos 37 minutos da segunda etapa. Classificado por antecipação, o Coritiba precisava da vitória para ter chance de disputar a liderança do grupo contra o Paraná na última rodada, mesmo assim, o técnico Guilherme Macuglia optou por um time misto e a tática deu certo. A equipe mostrava disposição e aos 22 minutos Muñoz foi derrubado na grande área, e Anderson Gomes bateu o pênalti para abrir o placar. O gol animou ainda mais o time da casa e em uma cobrança de escanteio de Pedro Ken, Ozéia subiu mais que a zaga e aumentou para 2 a 0. Na segunda etapa, o Cascavel partiu para cima e logo aos seis minutos, João Renato cobrou uma falta de longa distância, o goleiro Artur não segurou bola e a colocou para dentro de seu gol. O lance mais bonito, porém, aconteceria os 37 minutos, quando o zagueiro Douglão recebeu a bola no ataque e tocou por cima do goleiro Gledson quando ele saía de seu gol. Eliminado e sem chance de reação, o Cascavel não ofereceu mais nenhum perigo. No final da partida, o técnico Guilherme Macuglia, disse que a equipe precisa de correções. "Faltam alguns ajustes e mais efetividade no ataque, mas esse jogo também serviu para avaliar alguns atletas que podem render mais", disse.