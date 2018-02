Coritiba vence o Iraty e se classifica no Paranaense Na reestréia do goleiro Artur, que defendeu um pênalti no final da partida, o Coritiba venceu neste sábado o Iraty por 2 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba(PR) e assegurou sua classificação para a segunda fase do Campeonato Paranaense. A equipe chegou aos 22 pontos e ocupa provisoriamente o terceiro lugar enquanto o Iraty, com 16, caiu para a décima colocação. Com um calor próximo aos 30 graus, as duas equipes não mostraram muito esforço na primeira etapa. Em um raro momento de perigo, Eanes avançou pela lateral e bateu cruzado, mas a bola saiu. Na etapa final, o Coritiba voltou mais ligado no jogo e logo aos três minutos, Douglas aproveitou um passe de Keirrison e acertou um forte chute sem defesa para o goleiro Jéferson. O gol deu mais tranqüilidade para o time da casa e seus alas Anderson Lima, pela direita e Douglas pela esquerda levavam mais perigo para o gol do time do interior. O Iraty ainda esboçou uma reação, mas a zaga do Coritiba estava bem colocada e impedia os ataques adversários. Aos 31, Eanes completou o cruzamento de Túlio e ampliou o placar. No final da partida, Bruno sofreu pênalti e Leandro, aos 45, cobrou e o goleiro Artur, que jogou pelo Coritiba no ano passado e havia retornado ao Cruzeiro, defendeu a cobrança. Para o técnico Guilherme Macuglia, o time soube segurar a pressão quando foi exigido e mostrou bom desempenho. "Nossa equipe jogou bem, o Iraty merece respeito, pois jogou bem e teve momentos bons dentro da partida, mas nossos atletas foram bem e o Coritiba soube aproveitar as oportunidades", disse. Para o estreante Artur, a volta ao time teve um sabor especial. "Defender esse pênalti não poderia ter sido melhor, isso mostra que dessa vez entrei com o pé direito", afirmou. Na outra partida da rodada, o Cascavel venceu o J.Malucelli por 2 a 1.