Coritiba vence Paraná, de virada O Coritiba venceu de virada o Paraná Clube por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Couto Pereira, Alto da Glória, em Curitiba. Com a vitória, o Coxa que estava em oitavo lugar, escapou da zona de rebaixamento do Campeonato Paranaense. Durante o primeiro tempo, o Paraná dominou o jogo com uma marcação forte e jogadas perigosas. Aos vinte minutos, Maurílio, do Paraná, abriu a contagem cobrando falta. No segundo tempo, o Coritiba voltou atacando mais. Logo aos cinco minutos, Hilton empatou com um gol de pênalti. Aos quinze, o atacante Mabília, do Coritiba, chutou na trave e empolgou a torcida. Logo depois, o gol da virada chegou. Enílton marcou com um chute de perna esquerda, depois de receber um cruzamento de Mabília, um dos destaques do jogo. Agora, o Coritiba vai a 15 pontos e precisa de mais três para entrar na zona de classificação do Campeonato Paranaense. Mas conta com a vantagem de ter um jogo a menos. Enquanto isto, o Atlético-PR está isolado na primeira colocação, com 33 pontos. O Malutrom, de São José dos Pinhais, está com vinte e o Londrina, também com vinte, é o terceiro porque perde no saldo de gols. O Paraná Clube caiu para o quarto lugar na classificação geral com 18 pontos. O lanterna do campeonato é o Francisco Beltrão com apenas dois pontos ganhos.