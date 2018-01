Coritiba vence Paraná e evita confronto com Atlético-PR Em um jogo marcado pela velocidade, o Coritiba venceu o Paraná Clube, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba, e garantiu a primeira colocação do Grupo A da fase classificatória do Campeonato Paranaense. Nas semifinais, o time enfrentará o Paranavaí, que foi o segundo do Grupo B, com o primeiro jogo em Paranavaí. O Paraná Clube, segundo do Grupo A, enfrenta o Atlético, primeiro do Grupo B. O primeiro jogo será no campo do Paraná Clube. As datas e horários serão definidos nesta sexta-feira. O Paraná Clube entrou com o time reserva, em razão de os titulares terem jogado terça-feira em Potosí, na Bolívia, pela Libertadores da América. Os jogadores chegaram a Curitiba somente na noite de quarta-feira. Entre os que tinham viajado, apenas o goleiro Flávio estava em campo. O melhor entrosamento entre os jogadores do Coritiba confirmou-se aos 10 minutos, quando Keirrison chutou forte, o goleiro Flávio rebateu e Anderson Gomes estava a postos para mandar para o gol. Em seguida, o jogo tornou-se uma grande correria. Os jogadores de ambos os times procuravam com insistência o ataque e corriam para se defender. Mas tudo era feito sem qualquer organização. Apesar de não ser uma partida tecnicamente interessante no primeiro tempo, deixou a torcida satisfeita, pela disposição dos jogadores. E isso havia de sobra. O técnico Zetti voltou para o segundo tempo com o meia Renan no lugar de Felipe Alves e acertou na opção. Aos 4 minutos, Renan cobrou falta com habilidade e não deu chances para o goleiro Artur. O Paraná melhorou bastante depois do gol, trocando passes e fazendo pressão sobre o Coritiba. Mas, quando começava a se acomodar com o resultado, permitiu o contra-ataque rápido e Hugo colocou o Coritiba à frente, aos 33 minutos, no primeiro chute do time ao gol no segundo tempo. O Paraná não conseguiu reagir e, aos 48 minutos, Keirrison ampliou, em cobrança de pênalti.