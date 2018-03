Coritiba vence Paranavaí e se classifica O Coritiba teve muito trabalho, mas conseguiu garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense ao vencer o Paranavaí por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O time da capital vai enfrentar o Cianorte, que goleou o Malutrom por 4 a 1, jogando em casa. Por ter melhor aproveitamento que o adversário, o Coritiba tem as vantagens de dois resultados iguais e a possibilidade de decidir a vaga às finais em casa. Na outra semifinal, o Atlético enfrenta o Londrina, que venceu a Adap, em Campo Mourão, por 2 a 1, também com as vantagens da melhor campanha. Na Arena da Baixada, o Atlético não teve dificuldades para derrotar o União Bandeirante por 2 a 0, tanto que os torcedores preferiram fazer protestos contra a diretoria atleticana, que já anunciou ingressos a R$ 30,00 para o Campeonato Brasileiro. No outro jogo, o Roma venceu o Iraty por 2 a 0. Entre os que lutam para se livrar do rebaixamento, o Paraná ganhou por 2 a 1 do Nacional, enquanto o Grêmio Maringá goleou o Prudentópolis por 4 a 0. Desde o início do jogo, o Paranavaí mostrou que dificultaria as coisas para o Coritiba. Os atacantes tocavam bem a bola e forçavam erros dos defensores coritibanos. Mas as finalizações eram sofríveis. Aos poucos o Coritiba conseguiu igualar as jogadas no meio-de-campo. O Paranavaí retrocedeu para buscar os contra-ataques e acabou correndo riscos. O Coritiba acertou duas bolas nas traves durante o primeiro tempo. O time da casa voltou com maior força ofensiva na etapa complementar, chegando ao gol logo a 12 minutos. Adriano fez boa jogada e cruzou para Tuta, que se livrou do zagueiro e fez seu primeiro gol. O Paranavaí sentiu o golpe, que chegou em dose dupla, pois o Londrina vencia a Adap e garantia a classificação. No desespero, as ações já não saíam mais com eficiência, embora ainda levassem perigo ao gol de Fernando. No fechar das cortinas, aos 45 minutos, Aristizábal marcou o segundo.