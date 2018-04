Coritiba vence Ponte Preta por 2 a 1 O Coritiba venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira, nesta quarta-feira, na abertura da Copa do Brasil 2002. No jogo de volta, agora, o time campineiro precisa vencer por 1 a 0 para chegar à segunda fase. Mesmo atuando fora de casa, a Ponte Preta demonstrou uma boa disposição tática e não se intimidou com a vantagem do adversário de atuar em casa. Mas, aos poucos, o Coritiba ganhou o setor de meio-campo e começou a criar chances reais de gols. O placar foi aberto aos 28 minutos quando Evair aproveitou, de cabeça, o cruzamento perfeito de Da Silva. O próprio Evair ampliou aos 32 minutos cobrando penalidade máxima, com muita categoria. No segundo tempo, a Ponte Preta voltou determinada a diminuir a vantagem. O técnico Oswaldo Alvarez colocou Adrianinho e Paulo César, que deram força ofensiva ao time. A Ponte diminuiu aos 33 minutos com uma jogada individual do atacante Jean, que limpou dois zagueiros e chutou forte.