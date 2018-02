Coritiba vence São Caetano por 1 a 0 Em uma partida fraca tecnicamente e com as duas equipes pouco mostrando dentro de campo, o Coritiba venceu o São Caetano por 1 a 0 neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado deixou o time paranaense com 10 pontos e o afastou da zona de rebaixamento, enquanto o São Caetano permaneceu com 14. O atacante Luiz Mário, aos cinco minutos de jogo, marcou o único gol da partida. O Coritiba não vencia desde a primeira rodada do Brasileirão, quando ganhou do Guarani por 1 a 0, e precisava da vitória para afastar um início de crise. O alívio para a torcida chegou aos cinco minutos, quando Luiz Mário aproveitou um cruzamento de Rafinha e bateu no canto direito de Sílvio Luiz. Com a vantagem no placar, o técnico Antônio Lopes priorizou a marcação no meio de campo depois de perder o atacante Aristizábal, que saiu contundido. O time do ABC não reagia em campo, apenas o atacante Euller tentava jogadas individuais que paravam na zaga Alviverde. O único chute a gol do Azulão aconteceu com Mineiro, aos 25, que Fernando mandou para escanteio. No início do segundo tempo o Coritiba quase ampliou, quando Fávaro completou um cruzamento de Luiz Mário e cabeceou no travessão. As duas equipes não jogavam bem e mesmo com as entradas de Fábio Baiano e Warley, o São Caetano não teve força para reagir e caiu na forte marcação do time da casa. Satisfeito com o resultado, Lopes ainda colocou mais um volante na equipe e garantiu os três pontos e um pouco de tranqüilidade. Para o meia Lúcio Flávio, a marcação Alviverde foi muito forte e prevaleceu no resultado. "Precisamos ter mais tranqüilidade para definir as jogadas", disse.