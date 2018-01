Coritiba vence União e se classifica O Coritiba conseguiu classificar-se para as semifinais do Campeonato Paranaense ao vencer o União Bandeirante, hoje à tarde, por 3 a 1. Com o resultado, o time chegou a 30 pontos e agora tenta a segunda colocação, o que dará vantagens na próxima fase. Além do Coritiba, estão classificados o Atlético e o Paraná Clube. Malutrom e Londrina disputam a última vaga. O União abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, por meio de Ednaldo. O Coritiba voltou com mais disposição para o segundo tempo e, logo aos 2 minutos, Fabinho empatou a partida. O atacante Silva, que fez sua estréia, marcou os outros dois gols, aos 28 e 35 minutos, mesmo tendo jogado apenas a segunda etapa.