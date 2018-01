Coritiba vende goleiro para Portugal O Coritiba confirmou nesta segunda-feira a venda do goleiro Fernando, de 26 anos, para o União de Leiria, de Portugal, onde terá a missão de substituir o ex-vascaíno Helton, que passa a defender o Porto. Os valores da transação não foram divulgados, mas ele deverá ficar pelo menos quatro anos no clube português. "Estou feliz por ter sido valorizado e ter chance de jogar no futebol que é muito desenvolvido e de alto poder econômico, mas também triste por sair de casa", disse. No time paranaense desde 2002, vindo do Grêmio, Fernando tinha grande empatia com os torcedores que o preservavam das vaias inclusive nas piores apresentações. Nas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro ele desfalcou o Coritiba, pois está se recuperando de uma tendinite no ombro esquerdo. Como a apresentação no clube português está marcada para o fim do mês, ele continuará treinando no CT do Coritiba.