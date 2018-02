Coritiba volta a jogar na capital De volta para Curitiba, o Coritiba enfrenta o Náutico nesta quarta-feira, às 20h30, no Pinheirão, pela Copa do Brasil. Desde o dia 13 de fevereiro, quando venceu o Paraná Clube por 3 a 1, nesse mesmo estádio, o time não jogou mais na capital paranaense. Como o estádio Couto Pereira está passando por reformas, o Coritiba optou por mandar seus jogos do Campeonato Parananaense em Maringá, no norte do Paraná. "O torcedor tem que comparecer. Ele deve estar com saudades da equipe e é a chance de comparecer, colaborar e os jogadores correrem", pediu o goleiro Fernando, ciente da difícil missão do Coritiba. Afinal, na primeira partida, o Náutico venceu por 1 a 0. "Sentimos falta do calor da arquibancada", admitiu o meia Marquinhos. O técnico Antônio Lopes deve fazer pelo menos uma alteração no meio-de-campo do time. O mais provável é que Reginaldo Vital retome seu lugar, que nos últimos jogos tinha sido ocupado por Jackson. E, com o retorno de Reginaldo Nascimento, o zagueiro Alexandre pode ir para o banco de reservas.