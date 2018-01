Corneteiro rouba cena no jogo do Palmeiras Jogadores do Palmeiras e Santa Cruz aproveitaram a transmissão do jogo pela Record, neste sábado, direto de Recife, para mandar beijos e abraços aos parentes. E um torcedor do Santa Cruz infernizou a transmissão de Luciano do Valle acionando cinco cornetinhas com um barulho irritante. "Êta cornetinha chata!", resmungou o locutor. Minutos antes do início da partida, os jogadores curtiram a televisão. Adriano, lateral-direito do time de Recife, tremeu em frente à câmera. "Quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha família lá em Londrina. Estou muito emocionado de falar para a televisão." Lúcio, lateral-esquerdo do Palmeiras, aproveitou a entrevista a um dos repórteres da tevê para acenar aos amigos e parentes que estavam no estádio. "Deve ter uns dez amigos e familiares ali naquele lado da arquibancada. Vieram me ver jogar com a camisa do Palmeiras. Abraços a todos." Até Luciano do Valle, astro da Record na primeira transmissão por canal aberto de um jogo da Série B do Brasileiro de 2003, usou o jogo para distribuir abraços a todos os torcedores da Segundona. "Que série gostoooosa!" Luciano só não escondeu a irritação com um torcedor do Santa Cruz, equipado com um conjunto de pequenas cornetas. "Êta cornetinha! Pago cinqüentinha para esse cidadão parar de tocar", brincou o locutor. O torcedor não ouviu o apelo de Luciano. Ficou lá com as cornetinhas fazendo barulho. "Se você não está agüentando aí em cima na cabine, imagina eu aqui embaixo, do lado do torcedor com a cornetinha", rebateu Luciano Faccioli, repórter da Record. Dez, 15, 25 minutos de jogo e o torcedor firme com as cornetinhas tocando. Depois dos 30, deu um pouco de sossego. O Santa Cruz, jogando mal, não animava. Voltou com tudo após os 37. "O cara tem uma engenhoca, que vou te contar... São cinco cornetas agrupadas e acionadas por ar comprimido. Que mala!", resmungou o repórter Fernando Fernandes, da Record. "Dá-lhe corneta", lamentou Luciano do Valle.