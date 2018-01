?Corneteiros? perseguem Citadini Em todos os jogos do Corinthians no Pacaembu eles estão lá, bem localizados, no setor das numeradas que fica embaixo das cabines de rádio. Isso faz deles críticos implacáveis. E atuantes. É comum vê-los xingando um comentarista cuja opinião não lhes agrada. São os ?corneteiros corintianos?, versão em preto e branco da ?turma do amendoim?, que atormentou o técnico Luiz Felipe Scolari na época do Palmeiras. Mas amanhã, na estréia de Jorge Wagner, não incomodarão. O jogo contra o América, pelo Paulista, será em Rio Preto. Os jogadores do Corinthians não podem nem ouvir falar deles. O técnico Geninho, sempre ponderado, também prefere manter distância. E o vice-presidente de Futebol Antônio Roque Citadini, sempre disposto a uma polêmica, é o único que resolveu encará-los. Leia mais no Jornal da Tarde