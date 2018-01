Coro por Parreira não irrita Geninho Mesmo com a vitória diante do Cruz azul, pelo menos para o técnico Geninho sobrou um gostinho amargo no jogo de estréia na Copa Libertadores da América. Chamado de burro pela torcida aos 30 minutos do segundo tempo, quando substituiu Liedson por Fumagalli, o treinador ainda teve de engolir outra reação adversa dos torcedores, que passaram a gritar em coro o nome de Parreira. Aparentemente, porém, Geninho não se abalou. "Normal. A galera tem os seus ídolos. O Liedson é um ídolo mas a torcida tem que entender que ele também cansa. Ele não fez a pré-temporada e já tinha perdido a mobilidade. Além disso, o Cruz Azul estava vindo prá cima e eu tinha de recompor o nosso meio-de-campo", justificou o técnico. Geninho não se surpreendeu com a pouca qualidade de sua equipe. "O importante foi ter vencido", resumiu o treinador. Esse também foi o discurso dos jogadores, que admitiram a má jornada. "Deixamos a desejar um pouco no toque de bola mas o time mostrou muita vontade. Na Libertadores tem de ser assim", observou o lateral-esquerdo Kléber. "É fato que não jogamos bem como de costume mas é preciso reconhecer que o time deles também marcou demais, não deu espaço. Por isso é que temos de valorizar os três pontos". Outra decepção mesmo foi o público relativamente pequeno: só 17.580 pagantes. No entanto, a diretoria não se mostrou preocupada com isso. "O comparecimento da torcida poderia ser melhor mas não acho que tenha sido ruim", ponderou o vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadni. "Além disso, temos de levar em consideração que foi o nosso primeiro jogo na competição e ainda houve transmissão ao vivo também para São Paulo". Caro - Uma das prováveis razões que afastaram o torcedor foi o aumento no preço dos ingressos populares. Atrás dos gols, R$ 15. E nas antigas arquibancadas laterais, transformadas em numeradas, o preço subiu para R$ 30,00. Moral da história: sobrou lugar no Pacaembu. "O futebol é um esporte caro, o ingresso não pode ser mais barato. Os clubes estão precisando se recuperar com as receitas vindas da arrecadação", argumenta Citadini.