Corpo de atacante da Chapecoense é velado em Bom Jardim (RJ)

O corpo do atacante Thiaguinho, uma das vítimas do desastre com o avião da Chapecoense, já está sendo velado na Câmara Municipal de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. O jogador era natural da cidade vizinha de Trajano de Moraes, mas sempre morou em Bom Jardim. Ele será sepultado às 16 horas deste domingo.

O caixão com o corpo de Thiaguinho chegou a Bom Jardim por volta das 2h da manhã, depois de ele chegar de Chapecó pelo aeroporto do Galeão. Estava previsto que ele circulasse na pequena cidade de 26 mil habitantes num caminhão do Corpo de Bombeiros, mas a família optou por uma chegada mais discreta.

É provável que essa homenagem seja feita no cortejo até o cemitério, distante um quilômetro de onde o corpo está sendo velado. A manhã de domingo começou com chuva fina na cidade. A movimentação na Câmara Municipal é intensa, mas tranquila.