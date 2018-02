Corpo de Júnior chega e segue para o IML O corpo do jogador brasileiro Cristiano Lima Júnior chegou exatamente a 1 hora da madrugada desta quarta-feira a Brasília e seguiu direto para o IML da capital federal. Juliana, viúva de Júnior, desembarcou bastante abalada e chorando muito voltou a pedir que seja apurada a morte do marido. ?Esse laudo foi feito à noite e laudos nunca são feitos à noite?, disse. ?A autópsia revelou que ele teve uma parada cardíaca por esforço e emoção. Isso não existe. Ninguém que é atleta morre por isso?. O coração de Júnior não foi liberado pelos legistas e permaneceu em Bangalore, na Índia. A família do jogador já marcou uma nova autópsia no Brasil. "Está tudo certo. Foi feito o boletim de ocorrência e a autópsia está marcada. O resultado deve sair em 2 ou 3 dias", disse o irmão do jogador, Lynse Ramos de Lima, em entrevista à Agência Estado.