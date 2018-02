Corpo de Junior deixa a India nesta 3ª O corpo do jogador Cristiano de Lima Júnior, atacante do time de futebol Dempo Sports Club, deverá ser transladado na noite desta terça-feira de Nova Délhi, na Índia, para o Brasília, onde será sepultado. O trajeto e o horário de chegada do avião que transportará o corpo ainda não foram divulgados. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, a previsão de embarque ainda depende da liberação do atestado de óbito pela polícia indiana, que investiga sua morte durante uma partida, no último domingo, contra o clube Mohun Bagan. A Embaixada do Brasil em Nova Délhi acompanha os trabalhos da polícia. De acordo com o Itamaraty, o Dempo Sports Club responsabilizou-se pelas despesas com o translado do corpo de Júnior a Brasília. O governo brasileiro, explicou a assessoria de imprensa do ministério, não poderia assumir esse custo porque não há rubrica no Orçamento para as despesas com o transporte do corpo de brasileiros falecidos no exterior. "Não há autorização legal. A obrigação das nossas embaixadas, nesta circunstância, é checar se os familiares têm condições de arcar com esse custo", afirmou um diplomata.