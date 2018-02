Corpo de Júnior tem volta indefinida O corpo do brasileiro Cristiano Lima Júnior, que morreu domingo na Índia, deve ser enviado para o Brasil somente na próxima semana. Mas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o prazo pode ser ainda maior do que o previsto anteriormente, caso a documentação sobre o jogador não saia rapidamente. O laudo médico provisório que apontou um ataque cardíaco como a causa da morte de Cristiano não convenceu a viúva do jogador, Juliana, e nem o seu clube, o Dempo Sports Club. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Juliana decidiu aguardar o resultado final da autópsia, que deve sair em três dias. E, dependendo do que apontar, pode pedir uma segunda autópsia. Ela até contratou um advogado para acompanhar o caso. O Dempo Sports Club também está desconfiando do laudo. "Queremos saber exatamente o que provocou a morte de Cristiano. Pode ter sido a agressão do goleiro. Não temos certeza se a autópsia feita em Bangalore foi definitiva", disse um dirigente que não quis se identificar. O clube indiano confirmou que vai cumprir o contrato (que tinha duração de seis meses a partir de outubro) e prometeu custear as despesas de transporte do corpo até o Brasil, além da passagem aérea de Juliana mais um acompanhante. O goleiro Paul Subrata, do Mohun Bagan, que se chocou com Cristiano no lance, declarou que não tinha a intenção de agredir o atacante. "Fui na bola. Não queria machucar ninguém. Eu também fiquei chocado com a morte dele. Não mereço essa punição", protestou o jogador, suspenso pela All Indian Football Federation, a federação indiana de futebol.