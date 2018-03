Corpo de Nocaute Jack é enterrado no Rio O ex-massagista da seleção brasileira, Abílio José da Silva, o Nocaute Jack, morreu na noite de sexta-feira, aos 80 anos, vítima de parada cardíaca. Desde o final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, ele vinha trabalhando como relações públicas do centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Granja Comary, em Teresópolis. Neste sábado, Nocaute Jack foi enterrado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul. O funeral foi todo custeado pela CBF. Nocaute Jack era uma pessoa muito querida dentro do esporte. Quem trabalhou com ele faz questão de destacar a simpatia, simplicidade e humildade deste que era uma das figuras mais carismáticas do futebol brasileiro. Mas seu apelido surgiu antes: no boxe, esporte que praticou enquanto era jovem. Depois, iniciou a carreira de massagista no São Cristovão, no Rio. O bom trabalho o levou à seleção brasileira. Esteve presente em sete Copas do Mundo - de 1970 à 1994. "Ele era um cara batalhador que não deixava o jogador sossegado. Um grande profissional, esclarecido e que dava conselhos aos mais jovens", afirmou o ex-jogador da seleção e capitão do tricampeonato mundial (1970), Carlos Alberto Torres. "Ano passado, fui na Granja Comary e o Nocaute fez questão de me mostrar a concentração." Dentre as sete copas em que esteve presente, a do México, em 1970, era a que considerava mais emocionante. Após o primeiro gol de Pelé, na final contra a Itália, Nocaute não se conteve e deu uma cambalhota. Ele acabou repetindo o gesto na comemoração do tretracampeonato, em 1994. O ex-atleta do Flamengo, Júnior, contou uma história engraçada ocorrida nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. "Ele era massagista do futebol, mas trabalhava para todo mundo. Uma vez tivemos que escondê-lo embaixo da cama porque era muita gente da natação, atletismo, ginástica, querendo uma massagem." Júnior disse também que ouviu muitos conselhos de Nocaute Jack na época que iniciava sua carreira no futebol.