Corpo do jogador Bruno Rangel é velado em Campos dos Goytacazes

A chuva que caiu em Chapecó durante todo o sábado no velório coletivo na Arena Condá chegou a Campos dos Goytacazes (RJ), terra do centroavante e artilheiro do Chapecoense Bruno Rangel. Após um sábado ensolarado na cidade, um domingo nublado marcou a despedida dos fãs ao jogador do time catarinense.

O corpo chegou por volta das 7h30 na cidade e foi encaminhado à Câmara de Vereadores, de onde partiu no carro do Corpo de Bombeiros em cortejo acompanhado por amigos e familiares. Foram visitados o bairro onde Bruno cresceu e a igreja que costumava frequentar, além dos dois clubes da cidade pelos quais jogou.

A previsão é de que o enterro aconteça por volta das 17h no cemitério do Campo da Paz. Após acompanhar o velório em Chapecó neste sábado, a esposa e os filhos do jogador não estiveram no local durante a manhã.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bairro Parque Prazeres, onde Bruno foi criado, se vestiu de dor e saudade. Pelas calçadas, milhares de pessoas esperaram com faixas e bandeiras. Torcedores com camisas de vários times também manifestaram carinho à família do jogador.

Muitos moradores da cidade foram até os campos de futebol onde o jogador começou a carreira. No estádio do Ary de Oliveira, do Goytacaz Futebol Clube, a bandeira estava a meio mastro durante a passagem. Já o Americano emprestou seus dois ônibus para quem quisesse participar do cortejo. A igreja Batista do bairro também preparou homenagens.