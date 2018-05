Corpo do narrador Luciano do Valle é enterrado em Campinas

CAMPINAS - O corpo do narrador Luciano do Valle foi enterrado, neste domingo, no cemitério Parque Flamboyant, na cidade de Campinas. O jornalista, um dos mais famosos comunicadores do país, morreu neste sábado, aos 66 anos, depois de passar mal no avião enquanto ia para Uberlândia, onde faria a transmissão do jogo entre Atlético-MG e Corinthians.

Após um velório bastante movimentado na Câmara Municipal de Campinas, com a presença de familiares, amigos pessoais, companheiros de trabalho e muitos fãs, o enterro foi feito de maneira bastante simples. Apesar da grande presença de imprensa, houve muito respeito e a cerimônia foi feita em quase todo o tempo com silêncio.

O corpo de Luciano do Valle, que foi velado e enterrado com o uniforme de transmissões esportivas que utilizava na Band, emissora em que ele trabalhava. Ele esteve durante todo o tempo acompanhado da viúva, Flávia do Valle, que demonstrava muita emoção.

HISTÓRIA NA TELEVISÃO

Luciano era uma das maiores referências na locução esportiva. Desde 1971, passou pela Rede Globo, pela Record e pela Bandeirantes, onde trabalhou por mais de 30 anos. Em 2013, completou 50 anos de carreira. Seu último jogo foi a final do Campeonato Paulista, disputada entre Santos e Ituano.

O narrador teve papel fundamental no esporte brasileiro, uma vez que impulsionou diversas modalidades que não tinham espaço na TV aberta. Organizou o jogo memorável entre Brasil e URSS, no Maracanã, que mudou o vôlei brasileiro. Abriu espaço para Hortência e Paula no basquete, transmitiu jogos de futebol feminino, alavancou a carreira de Maguila e deu o início para transmissões da NBA, da Fórmula Indy e do futebol americano no Brasil.