Corpos das vítimas saem nesta sexta-feira de Medellín

Os corpos dos 64 brasileiros mortos na queda do avião da Chapecoense serão transportados nesta sexta-feira de Medellín para Chapecó. Eles serão colocados em três aviões a partir das 19 horas (no horário de Brasília, 16 horas local). O ponto de partida será na funerária, seguido por cortejo pela cidade colombiana do trajeto até o aeroporto. A chegada ao interior de Santa Catarina está prevista para amanhã, pela manhã.

Os trabalhos em território colombiano vão terminar hoje com o envio dos corpos ao Brasil, país natal da maioria dos 71 mortos no acidente. Também há entre os mortos cinco bolivianos, um paraguaio e um venezuelano. A identificação de todos terminou ontem pela manhã, quando a filial em Medellín do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses liberou a saída dos cadáveres para a funerária.

Após serem submetidos a trabalhos de preparação para o transporte e o velório, os corpos serão levados ao aeroporto. O horário dessa transferência passou por sucessivos adiamentos. A confirmação veio na tarde de ontem pelo diretor da Unidade Nacional para Gestão de Riscos e Desastres da Colômbia, Carlos Ivan Márquez, representante designado pelo presidente Juan Manuel Santos para acompanhar os trabalhos.

Ao contrário da celebração no estádio Atanasio Girardot na quarta-feira, as autoridades torcem para que não se tenha nas ruas comoção muito grande. “A homenagem aos mortos já foi no estádio, com aquela festa bonita e emocionante. É claro que nas ruas muita gente vai querer acompanhar, mas não queremos que isso atrapalhe o cortejo”, contou Márquez.

O embaixador do Brasil na Colômbia, Júlio Bitelli, afirmou que as estimativas de entrega dos corpos mais rapidamente, que havia sido feita pelos colombianos, estavam exageradas. “As previsões das autoridades colombianas se provaram muito otimistas, mas o mais importante é que estamos trabalhando 24h por dia para que o processo seja encerrado o quanto antes, para satisfazer as famílias”, disse.

A logística para o voo está definida. Três aviões Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) estão prontos em Manaus para ir a Medellín buscar os corpos. “O trajeto inteiro vai durar 12 horas, segundo informações da FAB. São quatro horas e meia daqui até Manaus, mais uma parada de cerca de uma hora, daí são mais seis horas para Chapecó”, contou Bitelli. O deslocamento pode ser mais demorado, dependendo do tempo gasto para reabastecer a aeronave em Manaus e de possíveis contratempos climáticos.

Até o fim da tarde desta quinta, segundo informações do Itamaraty, 31 dos 71 corpos das vítimas foram liberados do Instituto de Medicina Legal para as funerárias, 24 brasileiros.