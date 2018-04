Corra e não pense contra o Barcelona, diz técnico do Atlético de Madri

Os campeões do ano passado buscam assegurar o terceiro lugar na tabela, mas possuem uma tarefa árdua pela frente, contra uma equipe do Barça em plena forma e a apenas uma vitória do título.

Simeone costuma dizer que apesar da conquista do espanhol do ano passado, a meta do Atlético na atual temporada é o terceiro lugar, diante dos grandes recursos disponíveis para Barça e Real Madri.

O Atlético continua a caminho de cumprir seu objetivo, com quatro pontos a mais do que o Valencia, faltando duas partidas para o final do torneio.

“O que me preocupa sobre o Barcelona é que eles são um time muito bom. Há tantas coisas que é melhor se eu não disser nada”, disse Simeone em entrevita coletiva, neste sábado.

“É melhor não pensar. Você tem que jogar cada segundo como se fosse o último. Quando você pensa, sua mente bloqueia. Esse será nosso plano”, acrescentou o treinador. “Minha mensagem aos jogadores é para correr e não pensar.”