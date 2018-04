Corrêa é regularizado e viaja com o Atlético-MG

Corrêa assinou contrato com o Atlético até junho do ano que vem. O volante de 28 anos estava no Dynamo de Kiev desde 2006. No clube ucraniano, foi por duas vezes campeão nacional. Antes de ir para a Europa, Corrêa apareceu para o futebol atuando pelo Palmeiras. O jogador foi destaque no time que ganhou a Série B de 2003, conquistando o acesso à primeira divisão.

Liberado, Corrêa já integra a delegação atleticana que viaja para Porto Alegre na noite desta segunda-feira. Sua escalação contra o Inter, porém, ainda depende do técnico Celso Roth, que não adiantou se deve utilizar o volante. No Beira-Rio, o Atlético quer reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Sem vencer há seis jogos, o time está em quinto, com 34 pontos.