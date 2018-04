Correa pede regularidade ao Atlético-MG no Brasileirão

"Claro que o momento é bom, mas a gente quer mais, o Atlético já mostrou que pode chegar. Está tudo em aberto, temos agora mais um jogo importante em casa contra o Barueri, então, é tentar manter essa média, essa regularidade e conseguir os três pontos para continuar firme e forte na briga", disse Correa.

O próximo compromisso do Atlético-MG no Brasileirão será no próximo sábado, contra o Barueri, no Mineirão. O volante ressalta que uma vitória na partida será fundamental para as pretensões da equipe.

"Estamos no caminho certo e temos que continuar com os pés no chão, cientes de que é preciso ir passo a passo, a começar desse jogo contra o Barueri", acrescentou.

Autor do passe para Diego Tardelli que resultou no terceiro gol do Atlético Mineiro na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no último domingo, Correa também fez questão de ressaltar que sua função é marcar e que este tipo de lance ocorrerá apenas casualmente.

"Tenho conseguido dar passes, estou participando bem, e isso vai acontecer naturalmente. Não é uma coisa em que eu acorde todo o dia pensando, até porque a função de fazer gols é do Tardelli, do Rentería, do Éder [Luís] e eles estão correspondendo lá. A minha função é ajudar na marcação e quando puder dar um passe", concluiu o meio-campista.