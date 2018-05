Correção: Barcelona vence lanterna Xerez pelo Espanhol

Depois de recuperar a liderança do Campeonato Espanhol no último domingo, vencendo o clássico diante do Real Madrid, o Barcelona voltou a campo nesta quarta-feira pela competição e conquistou mais uma vitória. Mesmo fora de casa, em Jerez de la Frontera, o time catalão não teve problemas para derrotar o lanterna Xerez por 2 a 0.

A partida desta quarta foi válida pela 15.ª rodada do Espanhol, e teve que ser adiantada pela participação do Barça no Mundial de Clubes da Fifa, no fim do mês. Com o resultado conquistado, o Barça chegou a 33 pontos e abriu cinco de diferença para o vice-líder Real. No entanto, o time catalão agora tem um jogo a mais. Já o Xerez segue em último, com apenas sete pontos.

Em Jerez, o Barça fez um primeiro tempo morno com o Xerez, do goleiro Renan, ex-Internacional. Na segunda etapa, porém, o arqueiro sofreu o primeiro gol logo no primeiro minuto. O lateral Maxwell, também brasileiro, avançou pela esquerda e fez o cruzamento preciso para Henry, que entrava na primeira trave. O atacante francês então cabeceou firme para inaugurar o marcador.

No restante do segundo tempo, a equipe catalã pouco fez para ampliar o placar, mas também não chegou a ser ameaçada pelo fraco Xerez, que mostrava porque somou apenas uma vitória na competição até agora. Já nos acréscimos, veio o golpe de misericórdia dos visitantes. Ibrahimovic recebeu passe de Messi e tocou por cobertura, na saída de Renan, fazendo um belo gol.