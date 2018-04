Correção: Bernardo se diz pronto para estreia no Vasco

O meia Bernardo vive a expectativa de fazer a sua estreia pelo Vasco. Elogiado pelo técnico Ricardo Gomes, ele treinou entre os titulares e pode ser titular na partida contra o Comercial, do Mato Grosso do Sul, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

"Fico feliz pelos elogios que estou ganhando. Desde que me apresentei comecei a treinar e sempre me esforço muito nos treinos, porque quero ter um ano perfeito aqui no Vasco. Já estou aqui há três semanas e estou bem adaptado ao grupo", afirmou o meia, que chegou ao clube cedido por empréstimo de um ano pelo Cruzeiro.

Bernardo pode ser escalado na vaga de Felipe, que ainda se recupera de uma lesão no olho. Ele garante estar pronto para estrear. "Agora tenho que continuar me dedicando nos treinamentos, porque quando a oportunidade aparecer tenho que estar preparado. Se a oportunidade pintar na estreia da Copa do Brasil, estarei preparado", disse, ao site oficial do Vasco.