Correção: Brasil fará amistoso com a Suíça em agosto

A CBF confirmou nesta quarta-feira que a seleção brasileira fará um amistoso contra a Suíça, no dia 14 de agosto, no Estádio St. Jakob Park, na Basileia (SUI), onde o time nacional comandado por Luiz Felipe Scolari atuará pela primeira vez no segundo semestre deste ano.

O confronto também foi oficializado pela Associação Suíça de Futebol, que ainda revelou a existência de um acordo com a CBF para um novo amistoso com os brasileiros durante a temporada 2015/2016 do futebol europeu.

A Suíça é a atual 13.ª colocada do ranking da Fifa e hoje lidera o seu grupo nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2014, cujo palco será o Brasil. A seleção brasileira perdeu espaço na listagem da Fifa, na qual figura no discreto 18.º lugar, por não disputar o qualificatório sul-americano para o Mundial, tendo em vista o fato de que é o país-sede da competição. Porém, neste ano terá uma série de oportunidades para justificar seu status histórico no cenário internacional.

O calendário da seleção brasileira já está definido para este primeiro semestre, no qual a principal prioridade será a disputa da Copa das Confederações, entre 15 e 30 de junho, também em solo nacional. O primeiro duelo do País em 2013 será na próxima quarta-feira, quando Felipão fará a sua reestreia no comando da seleção em amistoso diante da Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.

E, após o jogo que marcará o retorno do comandante do pentacampeonato mundial de 2002, o Brasil voltará a jogar no 21 de março, contra a Itália, em Genebra, na Suíça. Logo em seguida, no dia 25 do mesmo mês, a seleção fará novo amistoso na capital inglesa, desta vez diante da Rússia, no Stamford Bridge, o estádio do Chelsea.

Já para junho estão confirmados outros dois duelos, um no dia 2, novamente contra a Inglaterra, no Maracanã, e uma semana depois será a vez de encarar a França. Este confronto com os franceses estava inicialmente agendado para o Mineirão, em Belo Horizonte, mas existe a possibilidade de a partida ser transferida para a Arena Grêmio, em Porto Alegre. Porém, a CBF ainda não confirmou essa mudança.