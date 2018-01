Correção: Com Firmino machucado, Dunga convoca Ricardo Oliveira para seleção

A CBF anunciou no fim da tarde desta quinta-feira a convocação do atacante Ricardo Oliveira, do Santos, para os jogos contra Chile e Venezuela, nos dias 8 e 13 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogador ocupará a vaga que era de Roberto Firmino, do Liverpool, cortado por lesão.

Artilheiro do Brasileirão, com 17 gols, Ricardo Oliveira não era convocado desde março de 2007, quando fora chamado pelo próprio Dunga, então em sua primeira passagem pelo comando da seleção. O atacante de 35 anos já defendeu a camisa da seleção principal em 12 oportunidades, tendo marcado três gols.

A lesão que ocasionou o corte de Firmino não foi revelada. A seleção brasileira encara o Chile no dia 8 de outubro, fora de casa, e recebe a Venezuela em Fortaleza cinco dias depois.