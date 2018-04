Correção: Cruzeiro leva 18 para jogo da Libertadores

O Cruzeiro divulgou na manhã desta segunda-feira uma lista de 18 jogadores relacionados para a partida contra o Deportes Tolima, na próxima quarta, às 19h30 (de Brasília), na Colômbia, pela terceira rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América.

O meia Gilberto, que desfalcou o time nos dois últimos jogos do time, contra Guaraní-PAR e América de Teófilo Otoni, por estar em fase de recuperação de uma tendinite no tornozelo esquerdo, voltou a ficar fora da lista de convocados pelo técnico Cuca.

O treinador optou por relacionar o mesmo grupo que foi escolhido para enfrentar o Guarani-PAR, em Sete Lagoas, onde a equipe goleou o rival paraguaio por 4 a 0, na última quarta-feira.

O elenco cruzeirense tinha voo marcado para as 10h25 desta segunda-feira rumo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, de onde o time seguirá para Ibagué, na Colômbia, palco do confronto diante do Tolima.

Confira os jogadores relacionados pelo técnico Cuca:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Pablo e Diego Renan.

Zagueiros: Victorino, Léo e Gil.

Volantes: Marquinhos Paraná, Henrique, Everton e Leandro Guerreiro.

Meias: Montillo, Roger e Dudu.

Atacantes: Thiago Ribeiro, Wellington Paulista, Farias e Wallyson.