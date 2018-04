Correção: Denilson se recupera e retorna no Arsenal

O volante Denilson está recuperado de uma contusão no abdômen e reforçará o Arsenal no jogo contra o Bolton, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. Depois de melhorar de uma lesão nas costas e retornar contra o Everton, em 9 de janeiro, o brasileiro sentiu o problema no abdômen no final da partida e não enfrentou o mesmo Bolton, no último domingo.

Além de Denilson, quem também retornará é Theo Walcott, ausente desde o final de dezembro com um problema muscular. "É uma excelente notícia, porque eles rejuvenescerão o time", avaliou o técnico Arsène Wenger.

Já o atacante Nicklas Bendtner, contundido desde o final de outubro, deve voltar na partida contra o Aston Villa, em 27 de janeiro. "Bendtner estará pronto para a partida contra o Aston Villa. Ele deve voltar aos gramados na quarta ou na quinta, mas não estará completamente recuperado para a partida contra o Stoke (pela Copa da Inglaterra)", explicou o treinador.