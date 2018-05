Correção: Panathinaikos demite técnico holandês

O Panathinaikos, da Grécia, anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico holandês Henk Ten Cate. Vice-líder do Campeonato Grego, o time dos brasileiros Gilberto Silva e Gabriel (ex-Fluminense, Cruzeiro e São Paulo), será comandado por Nikos Nioplias, que estava na equipe Sub-21 do clube.

Apesar da boa campanha na Grécia - são dez vitórias em 13 jogos nesta temporada -, Henk Ten Cate acabou sendo pressionado após a derrota por 2 a 0 para o arquirrival Olympiacos, há dez dias. O resultado fez o Panathinaikos cair para a segunda posição, com um ponto de desvantagem para o Olympiacos, que é comandado pelo brasileiro Zico.

Henk Ten Cate, de 54 anos, assumiu o Panathinaikos no ano passado, mas não conseguiu interromper a série de títulos do Olympiacos, campeão em 12 das últimas 13 edições do Campeonato Grego. A única exceção foi a conquista do próprio Panathinaikos, em 2004.