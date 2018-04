Correção: Santos apresenta uniforme novo para 2010

O Santos vai jogar com uniforme novo contra o Rio Branco, domingo, no Pacaembu, na estreia do time no Campeonato Paulista. Os modelos para a temporada 2010 foram exibidos nesta sexta-feira no palco do Teatro Guarany por Neymar, Paulo Henrique Lima, Madson e o goleiro Rafael. A camisa tem gola polo e lembra os uniformes usados nas década de 20 do século passado.

Em vez do costumeiro desfile, os jogadores entraram no palco vestindo fraque e cartola sobre o novo uniforme e fizeram brincadeiras, inclusive com Neymar brincando de ilusionista. "Fiz uma mágica simples, tirando um anão da caixa", disse o atacante, se referindo ao meia Madson. O quarteto imitou modelos profissionais, fazendo poses especiais para os fotógrafos, arrancando gargalhadas dos presentes.

Após a apresentação da coleção, o clube revelou que deverá adotar numeração fixa para as competições da temporada. Por enquanto, está decidido apenas que Giovanni será o camisa 10. Paulo Henrique, que até a chegada de Vanderlei Luxemburgo usava a camisa 11, vai pedir para jogar com a 8 ou 22, para homenagear o ídolo Kaká, da seleção brasileira e do Real Madrid.

No jogo de domingo, o Santos estampará na camisa a logomarca da WWF Brasil, organização não-governamental que luta pela preservação da natureza. "Já mantivemos contatos com outros clubes, mas é a primeira vez que fazemos uma parceria mais consistente, com a exibição da nossa logomarca. Haverá uma comunicação direta sobre a nossa preocupação com relação ao meio ambiente ligadas à natureza, às mudanças climáticas", disse João Gonçalves, da ONG.

Como o Santos não renovou contrato para o patrocínio, jogaria com a camisa em branco se não fizesse a parceria com a WWF Brasil. "Não há valores envolvidos. Trata-se de uma ação social", esclareceu Gonçalves.