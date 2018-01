Correia ganha nova chance no Palmeiras Correia estará de volta ao time do Palmeiras neste sábado, contra o Gama. O volante treinou o coletivo desta quinta-feira como titular e será o substituto de Marcinho, que está suspenso. "Terei mais uma chance de mostrar que tenho condições de jogar no Palmeiras. Sempre que entrei correspondi, seja como lateral-direito ou volante, e agora quero me concentrar para mostrar à comissão técnica que tenho condições de ser titular nas fases finais da Série B", disse Correia. Assim como o goleiro Marcos, Correia prevê dificuldades no jogo deste sábado, no Palestra Itália. "O Gama vive momento delicado. Por isso, certamente vai se superar", afirmou o jogador.