Correios de Portugal já planeja selos para comemorar título A administração portuguesa de correios, Correios de Portugal, preparou a emissão de um selo com legenda: "Portugal Campeão!", para colocar à venda caso a seleção portuguesa ganhe a Copa de 2006. O selo, custando em torno de 2,35 euros (cerca de R$ 7), tem como ilustração o estádio olímpico de Berlim com o logo do campeonato e da Copa, com a legenda na parte inferior. Segundo uma nota da empresa, o selo entrará em circulação no dia seguinte da final do Mundial, se a equipe de Luiz Felipe Scolari ganhá-lo. Portugal jogará contra a Holanda neste domingo às 16h, em Nuremberg, pelas oitavas-de-final da Copa. Mesmo com a seleção de Portugal tendo passado invicta pela primeira fase da competição, Felipão já disse que acredita que o jogo contra a equipe holandesa, comandada pelo técnico Van Basten, será difícil e será decidido nos detalhes. "Às vezes no mata-mata, a melhor equipe não vence", declarou o técnico brasileiro.