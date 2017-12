Correios lançam selo do Flamengo A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lança neste sábado o selo comemorativo do Clube de Regatas Flamengo. A homenagem será prestada no Salão Nobre da sede da Gávea, no Rio, às 20 horas. Após o lançamento, o selo estará disponível para compra nas lojas dos Correios, ao preço unitário de R$ 1,00. O selo integra a Série 2001, que destacou, ao longo dos anos, os clubes brasileiros que já foram campeões da Taça Libertadores da América. "A conquista da Taça (...) pelo Flamengo, naquele ano de 1981, foi uma das maiores emoções de minha longa vida desportiva", afirma Artur Antunes Coimbra, o Zico. Descrição do Selo ? O artista Edu Carvalho colocou em primeiro plano o jogador Zico em um lance de bicicleta em direção ao gol. No lado superior esquerdo do selo, o emblema do Clube de Regatas do Flamengo. Ao fundo, em segundo plano, observa-se a torcida presente na disputa pelo Campeonato. Foi utilizada a técnica mista (desenho, aquarela e manipulação eletrônica). A tiragem é de 3 milhões de unidades.