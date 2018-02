Corrupção leva 5 à prisão em Portugal Os árbitros Paulo Paraty, Jacinto Paixão, Martins dos Santos e Augusto Duarte e o empresário Antônio Araújo, que representa os brasileiros Pepe e Leandro, do Porto, foram detidos pela polícia portuguesa durante investigação do caso Apito Dourado, que apura irregularidades na arbitragem e corrupção no esporte. O presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi intimado a depor.