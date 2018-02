Corte deixa Gilberto abatido Convocado para atuar na lateral-esquerda, Gilberto, do São Caetano, foi cortado da seleção por causa de um estiramento no joelho esquerdo. Ele levou ao médico Rodrigo Lasmar uma ressonância magnética realizada em São Paulo e, após exame clínico, recebeu a informação de que não poderia mais ficar no grupo. Sua recuperação deve se dar em três semanas. No meio da tarde, o técnico Carlos Alberto Parreira relacionou Adriano, do Coritiba, para substituir Gilberto. O jogador do clube paranaense esteve com a seleção sub-23 nos Estados Unidos e México, em 2003, para a disputa da Copa Ouro, e vai participar nesta terça-feira dos treinos na Granja Comary. Gilberto estava abatido e teve dificuldades para falar de sua saída repentina do grupo da Copa América. Ele acreditava em sua permanência, imaginando que um tratamento intensivo a partir do pequeno período de treinos em Teresópolis, de quatro dias, pudesse trazer resultados rapidamente. "Perdi uma boa oportunidade, importante agora é estar bem de cabeça para voltar à seleção o mais depressa possível." O atleta do São Caetano deveria ser o reserva de Gustavo Nery, do São Paulo, na Copa América. Mas estava disposto a mostrar nos treinos capacidade para ser bem aproveitado por Parreira. "Ele sofreu um estiramento do ligamento colateral interno do joelho", disse Rodrigo Lasmar, frisando que a comissão técnica da seleção já sabia da gravidade da contusão. "Como é de praxe, jogador com alguma lesão costuma se apresentar à seleção para que haja a definição do quadro." O médico descartou a hipótese de indicação cirúrgica para o problema de Gilberto. O lateral, que vem atuando como meia no clube, integrou a equipe na Copa das Confederações de 2003, na França. Ele contou que o lance determinante de seu corte foi acidental. Ocorreu num treino do São Caetano, na terça-feira, no Estádio Anacleto Campanella. Seu colega de equipe, Triguinho, caiu sobre seu joelho, provocando a lesão. Parreira conversou com Gilberto, a fim de estimulá-lo. "Tenho de voltar a trabalhar logo para estar em condições de voltar à seleção em breve", disse o jogador, que hoje regressa para São Caetano.