Costa do Marfim ameaça não disputar a Copa do Mundo O presidente da Federação Marfinense de Futebol (FIF), Jacques Anouma, ameaçou nesta segunda-feira suspender a participação da Costa do Marfim na Copa do Mundo da Alemanha caso o país não consiga estabelecer a paz antes do fim de maio. "Se a situação de crise pela qual se encontra o país persistir até o fim de maio, a seleção não disputará o Mundial. De que serve disputar a Copa do Mundo sem paz no nosso país? Vamos deixar as armas e nos reconciliar", pediu Anouma à população local. "Desejamos que cada êxito dos elefantes (apelido dos jogadores da Costa do Marfim) consiga unir a todos os marfinenses, fazendo uma verdadeira reconciliação. Mas, infelizmente, não avistamos nada no horizonte", lamentou Anouma. A Costa do Marfim vive uma crise político-militar que divide o país em dois desde setembro de 2002. O norte está sendo controlado por rebeldes enquanto o sul é dominado pelo exército. A seleção africana está no grupo C da Copa do Mundo, que tem Argentina, Sérvia & Montenegro e Holanda.