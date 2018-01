Costa do Marfim convoca para Copa Africana e desfalca United e PSG

Uma das principais favoritas ao título da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim anunciou nesta quarta-feira a sua lista de convocados e, conforme esperado, irá desfalcar diversas equipes das principais ligas europeias. O Manchester United, por exemplo, ficará sem Eric Bailly, que chegou este ano e já é titular da equipe. Já o PSG vai ceder o também defensor Serge Aurier.

A lista de convocados pelo técnico Michel Dussuyer ainda tem Lamine Koné, do Sunderland, Franck Kessie, da surpreendente Atalanta, Wilfred Bony, do Stoke City, Salomon Kalou, do Herta Berlim, e Wilfred Zaha, do Crystal Palace. Machucado, Gervinho ficou fora, enquanto Drogba se aposentou da seleção.

A Copa das Nações Africanas, no Gabão, começa no próximo dia 16 de janeiro. Durante a preparação, a Costa do Marfim ainda enfrenta Suécia e Uganda. Na competição, terá pela frente Togo, República Democrática de Congo e Marrocos na fase de grupos.