Costa do Marfim e Tunísia vencem com gols no fim na Copa Africana

PHOKENG - Melhor do continente no ranking da Fifa, em 14.º, e favorita ao título da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim estreou com vitória no Grupo D da competição que está sendo jogada na África do Sul. Nesta terça-feira, na estreia, triunfo por 2 a 1 sobre Togo, em Phokeng, com gol de Gervinho aos 43 minutos do segundo tempo. O outro jogo da chave também foi emocionante, com vitória da Tunísia por 1 a 0 sobre a Argélia, com gol aos 44.

Para vencer, a Costa do Marfim contou com gols de dois dos jogadores mais badalados da Copa Africana, apesar de Drogba ter passado em branco. O primeiro foi de Yaya Touré. O meia do Manchester City pegou sobra na área, chutou forte, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Togo empatou. Após escanteio batido da direita, Nibombé furou, mas Ayité chutou de primeira para marcar. O gol da vitória só veio aos 43 da segunda etapa. Touré bateu falta de longe, Agassa saiu mal e a bola caiu em Gervinho, sozinho, atrás do goleiro, para o jogador do Arsenal empurrar para o gol vazio.

Em seguida, também em Phokeng, no clássico do norte da África entre Tunísia e Argélia, melhor para o time tunisiano, que venceu os vizinhos com um golaço de Msakni aos 44 minutos do segundo tempo. O atacante, principal nome da equipe, arriscou de longe, a bola pegou muita curva, e acertou o ângulo esquerdo do goleiro M''Bolhi.