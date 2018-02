Costa do Marfim: Elenco ganha casa A classificação para a Copa do Mundo 2006 já rendeu aos jogadores da seleção da Costa do Marfim mais do que eles poderiam esperar: nesta segunda-feira todos ganharam uma casa no valor de 45 mil euros do governo local, além de serem condecorados pelo presidente Laurent Gbagbo. A premiação foi estendida ainda aos membros da comissão técnica. Os ?Elefantes africanos? (como são apelidados no continente) garantiram a vaga em seu primeiro Mundial após vencer o Sudão por 3 a 1 mais o empate por 1 a 1 de Camarões contra o Egito, no último sábado, pelo Grupo 3. O contraste da festa pela classificação é que o país passa por um conflito interno desde 2002, com uma guerra na região norte entre rebeldes e o próprio governo.