Costa do Marfim fica no empate em amistoso contra o Chile Em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção de Costa do Marfim apenas empatou com o Chile por 1 a 1, em Vittel, na França. Aruna Dindane abriu o placar para os africanos, aos 27 minutos do segundo tempo, e os chilenos, que não irão ao Mundial da Alemanha, conseguiram o empate em um gol de pênalti convertido por Humberto Suazo Pontivo, seis minutos depois. Esse foi o último jogo preparatório de Costa do Marfim antes da estréia na Copa contra a Argentina, no dia 10, em Hamburgo. No sábado passado, os africanos empataram com a Suíça, também por 1 a 1. O Chile ainda enfrentará outro país que jogará o Mundial. Terá pela frente a Suécia, na próxima sexta, em Estocolmo.