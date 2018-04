Costa do Marfim para na Burkina Faso e só empata

Adversária do Brasil na primeira fase da próxima Copa do Mundo, a Costa do Marfim não conseguiu confirmar a sua condição de favorita e tropeçou na sua estreia na Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, a equipe do astro Didier Drogba parou na defesa de Burkina Faso e empatou por 0 a 0, em partida realizada sob clima tenso em Cabinda.

O jogo foi válido pelo Grupo B, que também conta com a seleção de Gana. Togo seria o outro participante da chave, mas a equipe abandonou a competição após um ataque ao ônibus da delegação, realizado na última sexta-feira, em Cabinda, que vitimou três pessoas. Assim, o jogo entre Gana e Togo, que seria disputada nesta segunda-feira, foi cancelado.

Campeã da Copa Africana de Nações em 1992, a seleção de Costa do Marfim começou a partida no ataque, tentando defini-la nos minutos iniciais. O sufoco, porém, não surtiu efeito na etapa inicial e o ataque marfinense parou na defesa de Burkina Faso. Principal jogador da equipe na partida, Kone teve duas boas chances de gol, mas parou nas defesas do goleiro Diakite.

No segundo tempo, a seleção de Costa do Marfim não conseguiu manter o mesmo ritmo de jogo. Já Burkina Faso chegou a ameaçar em jogadas de bola parada, como numa cobrança de falta de Dagano. Nos minutos finais, os marfinenses tentaram pressionar, mas não conseguiram criar chances efetivas de gol.

Como Togo desistiu, o próximo jogo do grupo será entre Costa do Marfim e Gana, marcado inicialmente para o dia 15. Já Gana e Burkina Faso fecham a participação do grupo no dia 19.