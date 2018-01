Costa do Marfim tem cinco candidatos a técnico da seleção A Federação de Futebol da Costa do Marfim revelou, nesta terça-feira, que tem cinco candidatos para assumir o cargo de treinador da seleção local, no lugar do francês Henri Michel, que pediu demissão logo após a eliminação da equipe da Copa da Alemanha. Dos cinco nomes apresentados, quatro são franceses: Raynald Denoueix, Gerard Gili, Claude LeRoy e Philippe Troussier. O outro é Martial Yeo, diretor-técnico da federação de futebol local, que conduziu a Costa do Marfim ao titulo da Copa Africana de Nações, há 14 anos. Gili, ex-treinador do Olympique de Marselha e da seleção do Egito, foi assistente de Michel durante o Mundial da Alemanha e também no início deste ano, quando a equipe sagrou-se vice-campeã africana, na competição realizada no Egito. Já Troussier, que comandou sete diferentes seleções nos últimos 10 anos, começou sua carreira de ´nômade´ justamente na Costa do Marfim - primeiramente com a equipe ASEC e, depois, com a própria seleção, em 1993. A federação de futebol local não estipulou uma data para a designação do novo técnico, mas a seleção tem compromissos válidos pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2008 a partir de setembro. No último fim de semana, Henri Michel assinou contrato com o clube Al Arabi, do Catar.